Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ветеран: НАТО готовится к ядерной войне с Россией 00:11
Глава ДНР рассказал, при каких условиях ополченцы готовы напасть... 04.11.2021, 23:54
Футболисты «Спартака» не преклонили колено перед матчем Лиги... 04.11.2021, 23:48
Госдеп предложил $10 млн за данные о лидерах о хакерской... 04.11.2021, 23:40
Звезда сериала «Сыны анархии» Уильям Лакинг умер в возрасте 80 лет 04.11.2021, 23:29
Игрок «Колорадо» Ничушкин готов судиться с WADA из-за возможной... 04.11.2021, 23:27
112: один человек погиб в результате стрельбы в подмосковных Химках 04.11.2021, 23:24
Билялетдинов о работе Гисдоля в «Локомотиве»: сейчас... 04.11.2021, 23:19
Смородская раскритиковала «Локомотив» за ничью... 04.11.2021, 23:13
Аваков обвинил власти Украины в энергокризисе 04.11.2021, 23:13

Санду заявила, что цена на газ в Молдавии выросла не сильно

close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Цена на газ в Молдавии в результате переговоров с «Газпромом» выросла не так сильно, как ожидалось. Об этом заявила президент страны Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

«Газовый контракт был подписан, к сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил «Газпром». К сожалению, все равно ожидается повышение тарифа», — сказала она.

Санду отметила, что переговоры с «Газпромом» могли пройти легче и завершиться быстрее, если бы не аномально высокие цены на топливо на мировом рынке.

22 октября парламентом Молдавии был введен режим ЧП на 30 дней из-за энергетического кризиса. 29 октября власти республики договорись с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее Молдавия опубликовала протокол переговоров с «Газпромом». В нем перечисляются вопросы, которые поднимались в ходе переговоров. Среди них — урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом», деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета, а также создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть