Санду заявила, что цена на газ в Молдавии выросла не сильно

Цена на газ в Молдавии в результате переговоров с «Газпромом» выросла не так сильно, как ожидалось. Об этом заявила президент страны Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

«Газовый контракт был подписан, к сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил «Газпром». К сожалению, все равно ожидается повышение тарифа», — сказала она.

Санду отметила, что переговоры с «Газпромом» могли пройти легче и завершиться быстрее, если бы не аномально высокие цены на топливо на мировом рынке.

22 октября парламентом Молдавии был введен режим ЧП на 30 дней из-за энергетического кризиса. 29 октября власти республики договорись с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее Молдавия опубликовала протокол переговоров с «Газпромом». В нем перечисляются вопросы, которые поднимались в ходе переговоров. Среди них — урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом», деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета, а также создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.