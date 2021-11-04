Лукашенко предложил создать единый медиахолдинг Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства, сообщает «Интерфакс».

«Мы могли бы создать, как предлагают специалисты, медиахолдинг Союзного государства», — сказал сказал белорусский лидер в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

Лукашенко подчеркнул, что «деньги надо не размазывать по существующим газетам, журналам и телеграм-каналам».

«За эти же деньги (нужно) создать соответствующую группу, медиахолдинг, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит», — отметил президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Все эти программы были согласованы в начале сентября. Среди них — создание объединенных отраслевых рынков, рост объема транспортных услуг, реализация согласованной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики, а также повышение уровня социальных гарантий для граждан двух стран.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства проходит в Севастополе, белорусский лидер участвует в ней в формате видеоконференции.