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Лукашенко заявил, что Россия Белоруссия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства

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РИА «Новости»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия Белоруссия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщает ТАСС.

«Мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений», — сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое проходит в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября утвердят союзные программы, новую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Отмечается, что в ходе переговоров также будут рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за прошлый год и первые шесть месяцев текущего года, а также ход выполнения ранее утвержденных и принятых решений.

Речь в том числе идет о решении присудить премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году ученым и специалистам из Белоруссии и России.

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