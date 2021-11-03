Правительство РФ рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива

Темпы роста цен на автомобильных заправочных станциях (АЗС) России к середине четвертого квартала находятся на уровне расчетной инфляции. Чтобы сохранить стабильность на рынке в следующем году российское правительство рассмотрит новые меры, передает пресс-службе кабмина по итогам стратегической сессии по нынешней ситуации на топливном рынке страны.

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания распорядился провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год. Кроме того, он поручил рассмотреть возможность последующего увеличения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.

«В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов. Кроме того, по поручению Александра Новака будет проведен дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива и рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год», — говорится в сообщении.

Также во время сессии затрагивались вопросы текущей динамики оптовых, биржевых и розничных цен на нефтепродукты, экономики производства, запаса топлива. Помимо этого, спикеры дали прогнозы и оценки развития ситуации на конец этого и начало 2022 года. При этом особое внимание на совещании уделялось ситуации на рынке керосина.

Ранее Российский топливный союз (РТС) обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Эксперты призвали создать условия, при которых демпфирующий механизм мог бы максимально устранять дисбаланс между оптовыми и розничными ценами. В РТС заявили, что ситуация может ухудшиться в 2022 году из-за ряда изменений в законодательстве. Сообщалось, что в частности, с 1 января повысится акциз на бензин и дизтопливо.