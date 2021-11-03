В «Газпроме» заявили, что не заинтересованы в сверхвысоких ценах на газ

«Газпром» не заинтересован как в рекордно высоких ценах на газ, так и в рекордно низких. Такое заявление сделала генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передает ТАСС.

По ее словам, сверхвысокие цены на газ ведут к деградации спроса в Европе, что противоречит интересам российской компании.

«Мы хотим видеть сбалансированный и предсказуемый рынок, где мы и наши клиенты можем успешно развивать наш бизнес», — подчеркнула Бурмистрова.

Она также отметила, что действия российской компании не привели к росту цен на газовом рынке. При этом «Газпром» наблюдает спекуляции относительно своих действий на этом рынке, сообщила Бурмистрова.

Ранее немецкая газета Welt писала, что президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Как отметил автор статьи, после слов российского лидера о начале наполнения газовых хранилищ в ЕС цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%.

На прошлой неделе Путин поручил «Газпрому» начать наполнять хранилища газом в ЕС после того, как будет закончена закачка в российские хранилища.