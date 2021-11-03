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Британия отправила мясо на разделку в ЕС из-за нехватки рабочих

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Depositphotos

Производители говядины в Великобритании экспортируют ее в Ирландию для дальнейшего реимпорта из-за того, что в стране не хватает квалифицированных рабочих, которые могут качественно разделать мясо. Об этом передает The Guardian.

«Производители говядины вынуждены экспортировать туши в Ирландию для разделки и упаковки, прежде чем продукты будут возвращены в Великобританию для продажи в супермаркетах», — рассказал исполнительный директор Британской ассоциации мясопереработчиков Ник Аллен.

По его словам, на этот шаг производители решились из-за того, чтобы предотвратить массовую выбраковку здоровых животных на фермах из-за нехватки рабочей силы на бойнях и мясоперерабатывающих предприятиях. Однако на данный момент уже убито более 10 тыс. голов и выбраковка все еще продолжается.

Кроме того, переход на экспорт мяса для переработки будет стоить дополнительно £1500 за каждый грузовик с тушами, включая сборы за транспортировку и таможенные сборы, введенные после Brexit, отмечает издание.

Также производители мяса обеспокоены тем, что минимальная заработная плата для временных мясников установлена на уровне £25,6 тыс., в то время как фирмы, привлекающие рабочих, также будут обязаны оплачивать их авиабилеты в Великобританию и проживание в стране. При этом виза, которая выдается работникам, длится всего шесть месяцев, в то время как на качественное обучение сотрудников требуется куда больше времени.

Ранее стало известно, что Германия может столкнуться с теми же проблемами, которые переживает сейчас Великобритания. Сейчас в стране не хватает 1,2 миллиона рабочих.

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