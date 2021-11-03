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Сбер закрыл крупную сделку в области зеленой металлургии

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбер закрыл сделку по кредитованию «Михайловского ГБЖ» (создан Группой USM и Михайловским ГОКом, входящим в компанию Металлоинвест) на строительство завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) (сырье для производства стали с низким углеродным следом. Сумма кредита сроком до конца 2034 года на сумму $615 млн.

Компания «Михайловский ГБЖ» занимается реализацией проекта по строительству в Железногорске одного из крупнейших в мире заводов по производству ГБЖ, производственная мощность которого составит 2 млн тонн в год.

«Рад, что соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое мы подписали с партнером на ПМЭФ в этом году, сегодня реализовалось в виде финансирования на сумму 615 млн долларов США. В проекте строительства завода широко применяются зеленые технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду, что крайне важно в том числе и для банка с точки зрения устойчивого развития и ESG-повестки», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Запуск производства планируется в первой половине 2024 года.

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