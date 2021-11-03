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Новостройкам Москвы предрекли снижение цен на 15-20%

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Цены на новостройки в Москве могут упасть на 15–20% к концу 2022 — началу 2023 года из-за сокращения спроса на строящееся жилье. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков УК «Ингосстрах-инвестиции», цена на квадрат может понизиться с 236 тыс. рублей до 190–200 тыс. рублей.

Аналитики считают, что цены могут измениться из-за высоких темпов строительства. Сообщается, что при объеме жилого фонда в столице в сентябре этого года в 270 млн кв. м и среднегодовом темпе прироста населения в 0,9% потребность города в жилье составляет 3,8 млн кв. м в год.

В 2019 и 2020 годах в Москве было введено по 5 млн кв. м в год, а за восемь месяцев 2021-го сдали 4,3 млн кв. м. Это на 53% больше, чем в предыдущем году.

Аналитики заключили, что хоть высокие темпы продаж в новостройках обеспечивают инвестиционный спрос, но активность таких покупателей будет падать из-за повышения ключевой ставки Центральным банком России (ЦБ). Это привело к удорожанию ипотеки. Инвесторы стали более заинтересованы, например, в облигациях.

Ранее сообщалось, что банки по-прежнему фиксируют высокий спрос на ипотеку, несмотря на то, что льготная госпрограмма в крупных городах фактически свернулась.

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