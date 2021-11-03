Минсельхоз допустил подорожание молочной продукции

Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию, следует из доклада ведомства за подписью заместителя министра Оксаны Лут. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%).

В ведомстве уточнили, что с 1 сентября в отрасли ввели маркировку продукции, вследствие чего это может повлечь за собой дополнительные затраты. По этой причине возможно отложенное, но экономические обоснованное подорожание.

В докладе также подчеркивается, что производители на протяжении года сдерживали резкий рост себестоимости продукции. Для решения этой проблемы Минсельхоз намерен направить компаниям 10 млрд рублей субсидий в качестве компенсации затрат на подорожавшие корма для скота.

Для того, чтобы избежать роста цен из-за маркировки, для молочной отрасли разработаны соответствующие меры, рассказали в Минпромторге. Однако ритейлеры пока еще получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции на 5% с 1 декабря.

Ранее Росстат опубликовал доклад, из которого следует, что в сентябре текущего года помидоры в России подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%.