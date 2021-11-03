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Минсельхоз допустил подорожание молочной продукции

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию, следует из доклада ведомства за подписью заместителя министра Оксаны Лут. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%).

В ведомстве уточнили, что с 1 сентября в отрасли ввели маркировку продукции, вследствие чего это может повлечь за собой дополнительные затраты. По этой причине возможно отложенное, но экономические обоснованное подорожание.

В докладе также подчеркивается, что производители на протяжении года сдерживали резкий рост себестоимости продукции. Для решения этой проблемы Минсельхоз намерен направить компаниям 10 млрд рублей субсидий в качестве компенсации затрат на подорожавшие корма для скота.

Для того, чтобы избежать роста цен из-за маркировки, для молочной отрасли разработаны соответствующие меры, рассказали в Минпромторге. Однако ритейлеры пока еще получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции на 5% с 1 декабря.

Ранее Росстат опубликовал доклад, из которого следует, что в сентябре текущего года помидоры в России подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%.

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