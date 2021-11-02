Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Интерполе заявили о невозможности розыска Тихановской по каналам... 22:43
Видеоблогер рассказал об одном из самых загадочных сайтов в интернете 22:42
В МИД РФ заявили, что кризис отношений России и США порой опаснее Холодной войны 22:37
Флешмоб с троллингом Джо Байдена подхватил американский город Брэндон 22:33
Губерниев осудил украинского футболиста за высказывание о геях 22:31
В Москве арестовали оголившуюся на фоне Кремля блогершу 22:28
Умер актер из сериала «Бригада» 22:23
Зараженный COVID-19 мужчина умер на борту летевшего из Турции самолета 22:12
Стал известен состав «Зенита» на матч Лиги чемпионов... 22:10
Половина самолетов, направленных из-за тумана в Нижний Новгород, вылетели... 22:05

«Роснефть» обеспечила 35% чистой прибыли ВР за 9 месяцев 2021 года

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

Прибыль от участия ВР в капитале ПАО «НК «Роснефть по итогам девяти месяцев 2021 года составила 1,9 млрд долларов, следует из отчетности британской компании, опубликованной во вторник.

Общая прибыль ВР за этот же период составила 5,2 млрд долларов. Таким образом, участие ВР в капитале российской компании позволило ей обеспечить 35% собственной прибыли. Кроме того, прибыль ВР от «Роснефти» в третьем квартале составила 868 млн долларов (против 643 млн долларов во втором квартале). В этот же период британская компания получила чистый убыток в размере 2,5 млрд долларов.

BP за счет участия в «Роснефти» смогла также отразить в отчетности еще один положительный для инвесторов момент — добычу углеводородов в объеме 1,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки за 9 месяцев. Таким образом треть от всей добычи BP (3,27 миллиона баррелей нефтяного эквивалента) получена благодаря «Роснефти».

Выручка BP в третьем квартале выросла на 37%, до 36,17 млрд долларов. Свободный денежный поток за отчетный период составил 5,98 млрд против $5,2 млрд долларов годом ранее, а капитальные затраты уменьшились на 20%, до 2,9 млрд долларов

BP является стратегическим акционером «Роснефти», в российской компании ей принадлежит 19,75%. В ходе Евразийского экономического форума в Вероне в конце октября глава ВР Бернард Луни заявил, что компания не планирует продавать долю в «Роснефти». «Мы на 100% привержены «Роснефти», это замечательное партнерство, и мы очень ему преданы», - сказал Луни, добавив, что, кроме успешно развивающихся действующих совместных проектов, компании рассматривают также новые возможности.

«Роснефть» и ВР являются многолетними партнерами. У компаний есть три совместных предприятия в России. OOO «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», в котором BP принадлежат 20% участия, разрабатывает Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири. OOO «Ермак Нефтегаз», созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля «Роснефти» в OOO составляет 51%, а ВР - 49%. В рамках СП «Харампурнефтегаз» (доля BP 49%) планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд куб. метров газа. Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть