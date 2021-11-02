«Роснефть» обеспечила 35% чистой прибыли ВР за 9 месяцев 2021 года

Прибыль от участия ВР в капитале ПАО «НК «Роснефть по итогам девяти месяцев 2021 года составила 1,9 млрд долларов, следует из отчетности британской компании, опубликованной во вторник.

Общая прибыль ВР за этот же период составила 5,2 млрд долларов. Таким образом, участие ВР в капитале российской компании позволило ей обеспечить 35% собственной прибыли. Кроме того, прибыль ВР от «Роснефти» в третьем квартале составила 868 млн долларов (против 643 млн долларов во втором квартале). В этот же период британская компания получила чистый убыток в размере 2,5 млрд долларов.

BP за счет участия в «Роснефти» смогла также отразить в отчетности еще один положительный для инвесторов момент — добычу углеводородов в объеме 1,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки за 9 месяцев. Таким образом треть от всей добычи BP (3,27 миллиона баррелей нефтяного эквивалента) получена благодаря «Роснефти».

Выручка BP в третьем квартале выросла на 37%, до 36,17 млрд долларов. Свободный денежный поток за отчетный период составил 5,98 млрд против $5,2 млрд долларов годом ранее, а капитальные затраты уменьшились на 20%, до 2,9 млрд долларов

BP является стратегическим акционером «Роснефти», в российской компании ей принадлежит 19,75%. В ходе Евразийского экономического форума в Вероне в конце октября глава ВР Бернард Луни заявил, что компания не планирует продавать долю в «Роснефти». «Мы на 100% привержены «Роснефти», это замечательное партнерство, и мы очень ему преданы», - сказал Луни, добавив, что, кроме успешно развивающихся действующих совместных проектов, компании рассматривают также новые возможности.

«Роснефть» и ВР являются многолетними партнерами. У компаний есть три совместных предприятия в России. OOO «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», в котором BP принадлежат 20% участия, разрабатывает Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири. OOO «Ермак Нефтегаз», созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля «Роснефти» в OOO составляет 51%, а ВР - 49%. В рамках СП «Харампурнефтегаз» (доля BP 49%) планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд куб. метров газа. Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.