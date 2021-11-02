Названа сумма долга работодателей в России по зарплате

Суммарный долг по зарплате в России снизился на 16% с начала года. На 1 октября 2021 года общая сумма, на которую уменьшился долг перед работниками, составила 259,3 млн рублей. Об этом говорится на сайте Росстата.

На сегодняшний день общая сумма задолженности работодателей перед работниками составляет более 1,369 млрд рублей.

Основная задолженность складывается в обрабатывающем производстве, на которое приходится 41,9% долга. Далее идет сфера строительства, где размер долга работникам составляет 17,2% от общей суммы, транспорт – 6%, а также добыча полезных ископаемых, на которую приходится 5,3% от общей суммы долга.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в большинстве регионов организовали работу специальных комиссий, которые будут решать вопросы по погашению долга работникам.

Ранее сообщалось, что порядка 72% компаний хотят увеличить заработные платы сотрудников. Это повышение может произойти в период с мая 2021 по апрель 2022 года и в среднем должно составить 6%. Это связывают с положительной оценкой перспектив восстановления российской и мировой экономики.