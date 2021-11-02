Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Милохин: весь номер придумала Медведева, а я просто ел 19:41
Навка возмутилась, что ее семилетнюю дочь засудили на соревнованиях по фигурному... 19:40
Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии 19:34
Зеленский не вышел на трибуну климатического саммита в Глазго 19:27
Астронавты на МКС приготовили космический тако 19:27
Загитова удивилась новому амплуа Медведевой в сексуальном номере с Милохиным 19:27
Украина заявила о стягивании артиллерии противника в Донбассе 19:21
Актер Бурковский назвал Медведеву и Милохина законодателями мнений 19:17
Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить акции «Спартака» 19:15
Российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые покажут за рубежом 19:14

Названа сумма долга работодателей в России по зарплате

close
100%
Depositphotos

Суммарный долг по зарплате в России снизился на 16% с начала года. На 1 октября 2021 года общая сумма, на которую уменьшился долг перед работниками, составила 259,3 млн рублей. Об этом говорится на сайте Росстата.

На сегодняшний день общая сумма задолженности работодателей перед работниками составляет более 1,369 млрд рублей.

Основная задолженность складывается в обрабатывающем производстве, на которое приходится 41,9% долга. Далее идет сфера строительства, где размер долга работникам составляет 17,2% от общей суммы, транспорт – 6%, а также добыча полезных ископаемых, на которую приходится 5,3% от общей суммы долга.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в большинстве регионов организовали работу специальных комиссий, которые будут решать вопросы по погашению долга работникам.

Ранее сообщалось, что порядка 72% компаний хотят увеличить заработные платы сотрудников. Это повышение может произойти в период с мая 2021 по апрель 2022 года и в среднем должно составить 6%. Это связывают с положительной оценкой перспектив восстановления российской и мировой экономики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть