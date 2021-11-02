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Роспотребнадзор назвал незаконным решение Ozon аннулировать «однорублевые» покупки

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Роспотребнадзор подверг критике решение торговой площадки Ozon об отмене всех покупок, которые были оформлены во время сбоя площадки и снижения стоимости ряда товаров на суммы от 1 до 50 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор в заявлении сослался на постановление правительства от 31 декабря прошлого года, согласно которому договор купли-продажи в интернете является заключенным в двух ситуациях. Либо, когда продавец предоставил документ о подтверждении оплаты или в случае, когда покупатель предоставляет сообщение о намерении заключить подобное соглашение.

«Никаких норм, предусматривающих возможность расторгнуть такой договор правила продажи не предусматривают. Если товар заказан на условиях специальной акции – то продавец должен исполнить такой договор. При этом особо подчеркиваем, что факт оплаты товара не играет существенной роли – само по себе важно то обстоятельство, что потребитель отреагировал на публичное предложение продавца», — отметили в ведомстве.

Технический сбой на сайте также не меняет сути ситуации. Продажи за 1 рубль, как отметили в ведомстве, являются частой практикой привлечения клиентов к продукту или бренду. Продавец может обратиться в суд и затребовать расторжения договора купли-продажи, но он не может проявлять инициативу и в одностороннем порядке принимать какие-то решения во вред потребителю.

Vc.ru сообщила, что Ozon не будет направлять «неправильные заказы» и начал возвращать деньги пользователям.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как открыть свой интернет-магазин, и какие подводные камни ждут начинающего предпринимателя.

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