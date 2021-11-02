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Президент Сербии объявил о необходимости быстро заключить газовый контракт с Россией

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил о важности своей поездки в Россию 25 ноября, поскольку необходимо в кратчайшие сроки заключить двухсторонний газовый договор. Об этом сообщил портал B92.

Вучич выразил надежду на то, что российская сторона пойдет навстречу и предложит цену, наиболее приемлемую для Сербии. По его словам, в настоящее время на рынке газа стоимость топлива не является адекватной (€795 за нейтральный индекс цен на газ TFF), несмотря на снижение. Последнее связано с ценой за мегаватт электричества, которая составила €1200. Сербия в настоящее время импортирует около 8% электроэнергии.

«Это ненормальные цены. Вчера в Сербии цена (электричества) была 189 евро по мегаватту на рынке, производство стоит для нас 52 евро, а народу продаем по 35 евро», — отметил Вучич.

Из-за аварии на болгарском газопроводе Сербии приходится использовать накопленные запасы топлива из подземного хранилища Банатски-Двор и дополнительно закупать по 5 миллионов кубометров газов у своих партнеров. При этом, по словам Вучича, страна уже подала топливо в Боснию и Герцеговину.

«Мы должны быстро заключить договор с Россией, эта поездка в Москву имеет для нас огромное значение», — подытожил сербский президент.

Ранее на востоке Болгарии произошлаавария на газопроводе в районе села Ветрино Варенской области, из-за чего были прерваны поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию. Инцидент произошел в 4 утра мск. Через 15 минут автоматически прекратилась поставка газа в Румынию, а в 8 утра мск остановилась подача топлива в сторону Сербии и Венгрии.

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