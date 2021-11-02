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Женщина отказалась переезжать в новую квартиру из-за куриц

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Depositphotos

Жительница поселка Мошково в Новосибирской области отказалась переезжать в благоустроенную квартиру из развалившегося аварийного частного дома из-за кур, которых она разводила и картошки. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Перед переселением пожилая женщина жила в комнате в общежитии, которую ей выделили во временное пользование. Через некоторое время администрация района предоставила пожилой женщине однокомнатную квартиру. Но вместо того чтобы переехать, сибирячка просто вернулась на прежнее место к руинам, где остался лишь только покосившийся сарай и баня, не подключенная к электричеству.

Женщина наотрез отказалась переезжать в новое жилье, аргументируя это тем, что там невозможно разводить и держать кур, а также негде хранить мешки с картошкой. Единственный, кто смог убедить женщину переселиться, стала судебный пристав. Она помогла пожилой женщине подписать договор социального найма, после чего та наконец переехала.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств, спасатели, депутаты и ряд госслужащих могут получить бесплатное жилье или деньги на его покупку.

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