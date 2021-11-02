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Престарелого британца преследуют за чужие штрафы за парковку

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Depositphotos

Адвокаты в Британии преследуют 91-летнего мужчину из-за того, что ему приходят штрафы за парковку на имя неизвестного человека. Об этом пишет The Guardian.

Пожилому мужчине в Британии, который уже несколько лет живет один после смерти жены, летом 2020 года стали приходить письма на оплату штрафов за парковку. При этом имя на квитанциях ему не было знакомо, отмечает издание.

Компания, которая хочет получить от него деньги за чужие штрафы, непреклонна в своем решении. Кроме того, она даже не хочет проверить информацию о том, действительно ли автомобиль зарегистрирован по адресу, где проживает 91-летний британец.

В свою очередь, в одной юридической организации, куда обратилась неравнодушная соседка пожилого мужчины, обеспокоенная пристальным вниманием адвокатов к его персоне, посоветовали не обращать внимания на «атаку» писем со штрафами и просто выкидывать их в мусорное ведро. Если дедушка не является владельцем автомобиля, то последствий быть не может, сколько бы писем не приходило, передает The Guardian.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул подписала закон об увеличении штрафа со $150 до $1000 для автомобилистов, которые модифицируют выхлопные системы и глушители с целью повышения уровня шума.

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