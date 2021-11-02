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Цена газа в Европе поднялась выше $850 за 1 тыс. кубометров

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Alik Keplicz/AP

На открытии торгов цена газа в Европе поднялась выше $850 за 1 тыс. кубометров после того, как накануне опускалась ниже $740. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

По данным торгов на 2 ноября, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня выросла до $854 за 1 тыс. кубических метров.

Общий рост цены за день составляет более 6%.

Цены на газ в Европе стали снижаться после того, как президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать наполнять хранилища газом в ЕС после того, как будет закончена закачка в российские хранилища.

Немецкая газета Welt, в свою очередь, сообщила, что российскому лидеру удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. По мнению издания, «почти случайно замечание Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением».

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