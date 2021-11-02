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За 9 месяцев 2021 года Сбер выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год

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Максим Блинов/РИА «Новости

За 9 месяцев 2021 года СберБанк выдал населению свыше 2,1 трлн рублей потребительских кредитов (не считая ипотеки и кредитования). Это больше, чем за весь 2020 год.

С июля по сентябрь 2021 года частные клиенты получили почти 800 млрд рублей потребительских кредитов. С начала года портфель этого вида кредитования вырос на 19% и достиг отметки в 3,2 трлн рублей. Портфель кредитов банка вырос на 18,5% и превысил 11 трлн рублей.

Аналитики банка выяснили, что каждый второй клиент обращается за получением кредита именно в СберБанк. По данным на 1 октября 2021 года, рыночная доля банка по портфелю потребительских кредитов достигла рекордного значения за всю историю и составила 36,5%.

Также выяснилось, что в период карантинных ограничений 3 из 4 клиента оформляют кредит в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Таким образов число ежемесячных пользователей приложения составило 71 млн человек.

Более полумиллиона зарплатных клиентов воспользовались уникальным сервисом «Деньги до зарплаты», который позволяет получить небольшой заем на месяц по цене обычного потребительского кредита.

Значительный рост показало направление POS-кредитования. За 9 месяцев портфель выданных кредитов в рамках сервиса «Покупай со Сбером» увеличился более чем в три раза и достиг 11,3 млрд руб., а совокупные объемы кредитования с начала года составили 16,7 млрд руб (3,5 млрд за аналогичный период 2020 года).

Что касается автокредитования, за 2021 год Сетелем Банк, входящий в Группу Сбера, установил абсолютный рекорд по объемам выдач банком за один календарный год, профинансировав 106,8 млрд рублей. Объем портфеля автокредитов вырос на 16% и превысил 152 млрд рублей.

Такие показатели на рынке автокредитования связывают со стабильным партнерством с 20 крупнейшими автомобильными брендами, более чем 3000 дилерскими центрами, а также развитием дистанционных каналов продаж и расширением линейки цифровых кредитных продуктов для рынка подержанных автомобилей.

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