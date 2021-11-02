В Молдавии сообщили, что цена на газ будет пересматриваться ежемесячно

В Молдавии цена на газ будет пересматриваться ежемесячно. Соответствующее заявление в эфире телеканала Pro TV сделал вице-премьер и министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

По его словам, стоимость будет зависеть от биржевых цен на нефть и газ и устанавливаться в конце каждого месяца.

«К примеру, в воскресенье было определена цена на ноябрь — около 450 долларов. Цены будут устанавливаться ежемесячно, это значит, что в декабре стоимость для нас может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке», — сказал политик.

Он напомнил, что Москва и Кишинев договорились о продлении того газового контракта, что был подписан в 2006 году. Спыну обратил внимание, что условия контракта засекречены по просьбе российской стороны, поскольку формула расчета стоимости газа является коммерческой тайной. При этом в Молдавии с ней ознакомлены все, у кого есть доступ к государственной тайне. Также компания «Молдовагаз» должна будет ознакомить с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для потребителей в республике.

22 октября парламентом Молдавии был введен режим ЧП на 30 дней из-за энергетического кризиса. 29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее Молдавия опубликовала протокол переговоров с «Газпромом». В нем перечисляются вопросы, которые поднимались в ходе переговоров. Среди них урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом», деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета, а также создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.