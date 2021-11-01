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В бундестаге оценили заявление главы «Нафтогаза» о риске войны между Россией и Украиной

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Reuters

После запуска газопровода «Северный поток — 2» у Украины пропадет элемент шантажа. Об этом в интервью газете «Известия» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Запуск «Северного потока — 2» — прямая необходимость для экономики ЕС. <...> СП-2 не станет причиной снижения прокачки по их трубе, а приведет к прагматическим добрососедским отношениям с Россией. Их и надо будет развивать», — сказал он.

Гердт выразил уверенность в том, что чем раньше будет запущен газопровод, тем быстрее настанет разрядка в отношениях между странами.

Ранеее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. По его мнению, введение в эксплуатацию российского газопровода может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку в таком случае российская сторона «избавится от сдерживающего фактора».

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