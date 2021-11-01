Премьер Чехии призвал Европу договориться с Россией о долгосрочных контактах на газ

Поставки российского газа в Европу являются большим преимуществом для обеих сторон. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает ТАСС.

«Газопровод «Северный поток» — вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество как для России, так и для Европы», — сказал Бабиш.

Он пояснил, что двусторонние переговоры и соглашения необходимы обеим сторонам, а блокирование транзитных мощностей российского газопровода «не принесет ничего» ни России, ни Европе.

Ранее Nord Stream 2 AG обжаловала в суде Германии решение не выводить проект «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. В 2020 году федеральное сетевое агентство не освободило российский газопровод от требований обновленной газовой директивы ЕС, аргументируя это тем, что проект не успели завершить к 23 мая 2019 года, а значит, он должен соблюдать вступившие в силу поправки.

C середины сентября стоимость газа на европейском рынке остается рекордно высокой. После продолжительного периода газовых цен выше $1 тыс. в последнее время наметился относительный спад. И к началу ноября стоимость топлива находится на отметке в $860 за тысячу кубометров. Какие факторы приводят к росту цен, и что нужно знать о газотранспортной системе Европы читайте в материале «Газеты.Ru».