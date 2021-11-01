Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Советник президента Украины Арестович предрек поражение России в войне... 20:46
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана 20:44
Экс-президент «Локомотива»: Дзюба замедляет игру «Зенита», поэтому... 20:44
Агент Селюк: Карпин хочет ткнуть Дзюбу в салат, но Артем не дал ему этой возможности 20:34
В бундестаге оценили заявление главы «Нафтогаза» о риске войны... 20:29
Зеленский назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы» 20:23
Подозреваемый в убийстве школьниц в Кызыле был наркозависимым 20:17
Тренер российских гандболисток: форма пляжниц должна быть женственной 20:12
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности 20:10
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после отравления россиян... 19:59

Премьер Чехии призвал Европу договориться с Россией о долгосрочных контактах на газ

close
100%
РИА «Новости»

Поставки российского газа в Европу являются большим преимуществом для обеих сторон. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает ТАСС.

«Газопровод «Северный поток» — вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество как для России, так и для Европы», — сказал Бабиш.

Он пояснил, что двусторонние переговоры и соглашения необходимы обеим сторонам, а блокирование транзитных мощностей российского газопровода «не принесет ничего» ни России, ни Европе.

Ранее Nord Stream 2 AG обжаловала в суде Германии решение не выводить проект «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. В 2020 году федеральное сетевое агентство не освободило российский газопровод от требований обновленной газовой директивы ЕС, аргументируя это тем, что проект не успели завершить к 23 мая 2019 года, а значит, он должен соблюдать вступившие в силу поправки.

C середины сентября стоимость газа на европейском рынке остается рекордно высокой. После продолжительного периода газовых цен выше $1 тыс. в последнее время наметился относительный спад. И к началу ноября стоимость топлива находится на отметке в $860 за тысячу кубометров. Какие факторы приводят к росту цен, и что нужно знать о газотранспортной системе Европы читайте в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть