Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов из-за тумана 20:44
Экс-президент «Локомотива»: Дзюба замедляет игру «Зенита», поэтому... 20:44
Агент Селюк: Карпин хочет ткнуть Дзюбу в салат, но Артем не дал ему этой возможности 20:34
В бундестаге оценили заявление главы «Нафтогаза» о риске войны... 20:29
Премьер Чехии призвал Европу договориться с Россией о долгосрочных контактах... 20:29
Зеленский назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы» 20:23
Подозреваемый в убийстве школьниц в Кызыле был наркозависимым 20:17
Тренер российских гандболисток: форма пляжниц должна быть женственной 20:12
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности 20:10
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после отравления россиян... 19:59

Премьер Чехии: без российского газа Европе может грозить энергетическая бедность

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Жителям Европы может грозить энергетическая бедность, если европейские политики продолжат блокировать транзитные мощности российского газа. Такую позицию высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, сообщает ТАСС.

«Из-за неуместных законов и спекуляций цена национальных квот на выбросы вышла из-под контроля, что привело к росту стоимости электроэнергии. В связи с быстро растущими ценами на природный газ, стоимость которого в основном обусловлена увеличением энергопотребления государствами, многим европейцам может угрожать энергетическая бедность», — пояснил Бабиш.

Он подчеркнул, что в это время вместо переговоров с Россией «европейские политики блокируют транзитные мощности газопроводов» OPAL и «Северный поток — 2», ссылаясь на опасения зависимости от России.

«Дамы и господа, это может звучать для вас как новость, но мы уже зависим от российского природного газа», — резюмировал премьер Чехии.

Ранее Nord Stream 2 AG обжаловала в суде Германии решение не выводить проект «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. В 2020 году федеральное сетевое агентство не освободило «Северный поток — 2» от требований обновленной газовой директивы ЕС, аргументируя это тем, что проект не успели завершить к 23 мая 2019 года, а значит, он должен соблюдать вступившие в силу поправки.

Вторая нитка газопровода должна заполниться газом до конца года. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам третьего квартала, сообщил глава OMV Альфред Штерн.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток трубопровода была завершена, по первой из них 18 октября был пущен технический газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть