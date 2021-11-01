Премьер Чехии: без российского газа Европе может грозить энергетическая бедность

Жителям Европы может грозить энергетическая бедность, если европейские политики продолжат блокировать транзитные мощности российского газа. Такую позицию высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, сообщает ТАСС.

«Из-за неуместных законов и спекуляций цена национальных квот на выбросы вышла из-под контроля, что привело к росту стоимости электроэнергии. В связи с быстро растущими ценами на природный газ, стоимость которого в основном обусловлена увеличением энергопотребления государствами, многим европейцам может угрожать энергетическая бедность», — пояснил Бабиш.

Он подчеркнул, что в это время вместо переговоров с Россией «европейские политики блокируют транзитные мощности газопроводов» OPAL и «Северный поток — 2», ссылаясь на опасения зависимости от России.

«Дамы и господа, это может звучать для вас как новость, но мы уже зависим от российского природного газа», — резюмировал премьер Чехии.

Ранее Nord Stream 2 AG обжаловала в суде Германии решение не выводить проект «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. В 2020 году федеральное сетевое агентство не освободило «Северный поток — 2» от требований обновленной газовой директивы ЕС, аргументируя это тем, что проект не успели завершить к 23 мая 2019 года, а значит, он должен соблюдать вступившие в силу поправки.

Вторая нитка газопровода должна заполниться газом до конца года. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам третьего квартала, сообщил глава OMV Альфред Штерн.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток трубопровода была завершена, по первой из них 18 октября был пущен технический газ.