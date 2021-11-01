Молдавия опубликовала протокол переговоров с «Газпромом»

Правительство Молдавии опубликовал протокол переговоров с ПАО «Газпром», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В нем перечисляются вопросы, которые поднимались в ходе переговоров. Среди них урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом», деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета, а также создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.

Стороны указали на то, что в рамках переговоров была отмечена необходимость проведения молдавской стороной аудита АО «Молдовагаз» за газ, который поставлял «Газпром» потребителям с правого берега Днестра, целесообразность продления договора на прежних условиях, международные обязательства Молдавии в сфере защиты прав инвесторов и по внедрению Третьего энергетического пакета.

В результате обсуждений «Молдовагаз» и «Газпром» подписали договор о продлении поставок газа сроком на пять лет. В документе оговорены объемы газа, механизм формирования цен и ряд других пунктов. Подписанный документ содержит коммерческую тайну и не будет обнародован.

1 ноября стало известно, что Молдавия договорилась с «Газпромом» о том, что санкции не будут применяться к «Молдовагазу» до тех пор, пока не будет проведен аудит долга компании.