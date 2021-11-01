В Совфеде ответили на заявление главы «Нафтогаза» о риске войны между Россией и Украиной

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что после запуска «Северного потока — 2» Украина станет более уязвимой для «российского вторжения».

По словам парламентария, украинские власти должны начать думать о своих гражданах и перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы».

«Шантажировать Россию — тоже плохая затея, российского газа больше не станет. Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо, ведь счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся», — заявила сенатор.

По ее словам, в Европе осознают значимость российского газопровода, который является «прорывом в области энергетического обеспечения».

Ранеее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. По его мнению, введение в эксплуатацию российского газопровода может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку в таком случае российская сторона «избавится от сдерживающего фактора».