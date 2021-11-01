Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мурашко сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в России после введения... 17:41
Масалитин: какой вообще смысл вызывать Миранчука? 17:38
В Роспотребнадзоре рассказали, почему туристы могли отравиться в Хургаде 17:38
Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни 17:33
Toyota начала продажи улучшенного Highlander в России 17:27
Глава Федерации гандбола Норвегии доволен, что пляжницы теперь могут играть не... 17:26
Фотография «черной дыры» на Google Maps привлекла внимание пользователей... 17:22
Воры украли из мишленовского ресторана 45 бутылок вина на $407 тысяч 17:21
В Роспотребнадзоре заявили о снижении о темпов роста заболеваемости... 17:18
Онищенко предупредил россиян об опасности возвращения с курортов 17:15

Британия дала Франции 48 часов на то, чтобы прекратить «рыбную войну»

close
100%
Андрей Зима/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс предупредил Францию, что у той есть всего 48 часов, чтобы отказаться от претензий по рыбной ловле в британских водах. Если этого не произойдет, то последуют «серьезные меры» в отношении Парижа. Об этом сообщает The Guardian.

В свою очередь, во Франции заявили, что запретят британским рыболовным судам заходить в некоторые французские порты и ужесточат таможенный контроль грузовиков, въезжающих в страну из Британии, если французским судам не будет выдано больше лицензий для рыбной ловли в водах Великобритании.

The Guardian сообщает, что Великобритания уже выдала более 1700 лицензий судам Евросоюза, что составляет 98% от всех заявок. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон занимается «необоснованными угрозами», так как ему необходимо заработать политические очки перед выборами за пост президента.

«Французы поступили несправедливо. Это не входит в условия торговой сделки. И если кто-то в сделке ведет себя несправедливо, то к ним могут быть применены санкции», — отметил Трасс.

По словам британского политика, Франция должна перестать угрожать британским рыболовным судам. Если же угрозы сохранятся, то «через 48 часов он предпримет серьезные меры».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Риме, где они обсудили ситуацию с рыболовством.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть