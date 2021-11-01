Женщина посвятила жизнь охоте за призраками после выигрыша в лотерею

Женщина из Великобритании выиграла в лотерею, уволилась с работы и решила стать охотницей за привидениями вместе со своим мужем. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В английском городе Хакнолл, графство Ноттингемшир, 39-летняя Лаура Хойл и 37-летний Кирк Стивенс выиграли в лотерею и теперь в течение 30 лет будут ежемесячно получать по £10 тыс. (около 972 тыс. рублей).

У супружеской пары, помимо игры в лотерею, есть еще одно увлечение: они уже много лет занимаются охотой за привидениями и ведут свой канал, где делятся своими впечатлениями.

После того, как женщина узнала о выигрыше, она приняла решение уволиться с должности логиста и захотела полностью посвятить свободное время охоте за призраками. При этом ее муж не последовал примеру супруги и продолжил работать инженером-авиаконструктором, параллельно занимаясь поиском паранормальных явлений.

Пара решила потратить выигранные деньги на посещения популярных мест, которые, по словам очевидцев, полны призраков, и на покупку профессионального оборудования, которое помогает вычислить паранормальную активность.

Ранее стало известно, что житель американского штата Флорида, который выиграл $1 млн, решил потратить деньги на электрическую зубную щетку.