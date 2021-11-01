«Пошли по верхней границе»: экономист оценил поставки газа Молдавии по новым условиям

У России с каждым покупателем газа есть свои договоренности, поэтому поставки Молдавии по цене $450 за тыс. кубометров очень выгодны «Газпрому». Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин.

«Для «Газпрома» $450 — это лучшая цена и она находится на верней границе. То есть для компании хорошая цена $300, не очень хорошая может быть $200 за тыс. кубометров. А вот цены в $800, $1000 и выше, которые были до этого, на самом деле невероятно раздуты. Попросту говоря, это все перегретая цена», — отметил специалист.

По его словам, «Газпрому» невыгодно поднимать цену слишком высоко, иначе компания рискует продать значительно ниже газа и потерять покупателей. И, хотя есть возможность продать маленькие объемы газа по очень высокой цене, в долгосрочной перспективе она не имеет смысла. То есть покупателям нужная такая цена, которую можно «переварить».

«Ранее говорилось о $600 за тыс. кубометров газа для Молдавии. Но это неперевариваемая цена для экономики страны. А вот поставки по $450 означают, что в ходе переговоров цены пошли по верхней грани. То есть это очень хорошая и высокая для «Газпрома» цена», — считает Пикин.

Кроме того, для «Газпрома» определенность всегда была важнее, чем какой-то случайный и кратковременный заработок. Поэтому цена в $450 на годы вперед важнее $1000 с непонятной перспективой и нестабильной ситуацией на рынке, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что российско-молдавское энергетическое предприятие «Молдовагаз» подтвердило начало поставок газа в рамках нового контракта с «Газпромом».