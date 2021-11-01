Поставки газа в Сербию, Венгрию и Румынию остановились из-за ЧП на болгарском газопроводе

На востоке Болгарии произошла авария на газопроводе в районе села Ветрино Варенской области, из-за чего были прерваны поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию. Об этом сообщила компания «Булгартрансгаз».

Инцидент произошел в 4 утра мск. Через 15 минут автоматически прекратилась поставка газа в Румынию, а в 8 утра мск остановилась подача топлива в сторону Сербии и Венгрии.

Ремонтные бригады работают на месте происшествия. В Румынию частично возобновили транспортировку газа после 9 утра мск.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украину предали Литва, закупившая российскую электроэнергию, и Молдавия, договорившаяся о продлении контракта на поставку газа с компанией «Газпром». По его словам, до этого последняя сама призывала Украину не делать этого.