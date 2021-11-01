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Названы минимальные цены на отдых на горнолыжных курортах России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В России более 50 горнолыжных курортов, однако туристы-горнолыжники более активно обращают внимание на такие места, как Красная Поляна и Приэльбрусье, а также сибирский Шерегеш. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На первое место по популярности эксперты ставят горнолыжные курорты Сочи, которые забирают порядка 70-80% общего организованного турпотока. Эти курорты предпочитают любители горных лыж, предъявляющие высокие требования к спортивной инфраструктуре и уровню сервиса. Минимальная цена недельных туров на двоих начинается с 34 тыс. рублей.

После Сочи идут горнолыжные курорты Сибири, где достаточно продолжительный сезон катания. Главный горнолыжный курорт Шерегеш принимает гостей с ноября по март. Купить горнолыжный тур на этот курорт можно от 27 тыс. рублей на 8 дней с человека в зависимости от даты покупки.

Следующее место по популярности у россиян — горнолыжный курорт «Эльбрус». При этом открытие сезона будет зависеть от погодных условий. Минимальная цена недельного тура на двоих начинается от 38 тыс. рублей.
Сахалинский горнолыжный курорт «Горный воздух» пока не объявил дату старта горнолыжного сезона. Но, учитывая опыт предыдущих сезонов, он может произойти в конце декабря. Средняя стоимость экскурсионных туров на человека составляет 40 тыс. рублей.

Горнолыжный Урал многие туристы знают по одному из лучших курортов региона – пермской Губахе. Несмотря на то, что место не пользуется особо сильной популярностью у горнолыжников из центральной России, больше всего его посещают туристы из близлежащих городов. При этом чаще всего приобретаются экскурсионные четырехдневные туры, стоимость которых около 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что после пандемии китайские туристы будут посещать Россию ради эко- и агротуризма. При помощи «зеленых маршрутов» они смогут сами собирать грибы, ягоды и картошку. Об этом на прошедшем VIII Российско-китайском туристическом форуме «Уроки пандемии для туризма: мир новых возможностей» рассказала советник-посланник по культуре посольства КНР в России Гун Дзядзя.

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