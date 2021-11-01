Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник» 08:15
Овощная скульптура в центре Москвы рассмешила пользователей соцсетей 08:14
Аршавин объяснил феномен Дзюбы как бомбардира 08:09
Почти половина фанатов «Аталанты» считает, что Миранчука нужно отдать в аренду 08:07
Названы способы защититься от хищения денег с бесконтактной карты 08:02
Панарин рассказал о поддержке тренера, обвинившего его в избиении девушки 07:55
Поклонская заявила, что едет в Кабо-Верде работать, а не бояться Украину 07:49
Петр Ян и Сэндхаген установили рекорд по значимым ударам в легчайшем весе UFC 07:49
Более половины москвичей и петербуржцев не пойдут в нерабочие дни на свидания 07:43
В WWF засомневались в результативности климатической конференции в Глазго 07:29

Компании в России могут обязать хранить внутреннюю переписку три года

close
100%
Depositphotos

Законопроект о хранении коммерческими компаниями внутренней переписки в течение трех лет поддержал Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом пишут «Известия».

С 2016 года такая обязанность распространяется на данные, которые передаются по каналам связи. В законодательной новелле предлагается хранить переписку из технологических сетей связи с номерами автономной системы (AS).

Если законопроект будет принят, то тогда изменения внесут в закон «О связи». Сообщается, что проект могут рассмотреть в осеннюю сессию и тогда он начнет действовать с 2022 года.

Зампред комитета ГД по Анатолий Выборный по безопасности и противодействию коррупции объяснил, что принятие такого закона необходимо, чтобы преступники не уходили от ответственности, полагаясь на закрытость технологических сетей связи от правоохранительных органов.

В августе президент России Владимир Путин высказался о борьбе с коррупцией. По его словам, с коррупцией должны бороться люди, которые сами безупречно исполняют закон. В таком случае борьба будет эффективной, подчеркнул он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть