Компании в России могут обязать хранить внутреннюю переписку три года

Законопроект о хранении коммерческими компаниями внутренней переписки в течение трех лет поддержал Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом пишут «Известия».

С 2016 года такая обязанность распространяется на данные, которые передаются по каналам связи. В законодательной новелле предлагается хранить переписку из технологических сетей связи с номерами автономной системы (AS).

Если законопроект будет принят, то тогда изменения внесут в закон «О связи». Сообщается, что проект могут рассмотреть в осеннюю сессию и тогда он начнет действовать с 2022 года.

Зампред комитета ГД по Анатолий Выборный по безопасности и противодействию коррупции объяснил, что принятие такого закона необходимо, чтобы преступники не уходили от ответственности, полагаясь на закрытость технологических сетей связи от правоохранительных органов.

В августе президент России Владимир Путин высказался о борьбе с коррупцией. По его словам, с коррупцией должны бороться люди, которые сами безупречно исполняют закон. В таком случае борьба будет эффективной, подчеркнул он.