С 1 ноября малый и средний бизнес сможет подавать заявления на госпомощь

В России с 1 ноября пострадавший от пандемии бизнес может подать заявления на еще одну госпомощь. Деньги можно будет получить уже в середине ноября, об этом пишет BMF.

Постановление о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусных ограничений было утверждено правительством 29 октября.

Новый пакет представляет собой выплату из расчета один МРОТ (примерно 12 тысяч 800 рублей) на сотрудника. Правительство на эту программу выделило почти 40 млрд рублей. Считается, что помощь получить три млн человек. Прием документов начинается с 1 ноября.

В сообщении кабмина сказано, что для того, чтобы получить деньги, нужно подать заявление в налоговую. Это можно сделать через личный кабинет, по почте или e-mail. Форма заявления есть в постановлении правительства.

Московский ресторатор Альберт Даниэлян прокомментировал изданию помощь от правительства: «Тут вопрос: сколько нужно документов, какие и что мы реально сможем собрать. Мы на стадии изучения, и пробовать будем. Если получится, то было бы неплохо». Ресторатор указал, что любая поддержка сейчас — это помощь.

Сообщается, что для получения денег, у компании не должно быть недоимки свыше 3 тысяч рублей, также они не должно находиться в стадии ликвидации. Кабмин утвердил список из 21 пострадавшей отрасли, это гостиницы, рестораны, культура, спорт, услуги, грузоперевозки и другие.

На поддержку смогут рассчитывать также кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства и компании, организующие досуг. Главным условием предоставления кредита является сохранение численности сотрудников не менее 90%.