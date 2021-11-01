«Ъ»: Цены на российском рынке нового жилья стабилизировались

Динамика роста цен на рынках первичной недвижимости сохраняется. Вызванный льготной ипотекой ажиотаж на рынке спал, но спрос на жилье все равно остается сравнительно высоким. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка прогнозируют, что активность заключения сделок замедлится из-за вновь введенных эпидемиологических ограничений.

Средняя стоимость недвижимости на первичном рынке в 16 крупнейших городах России в октябре составила 111,3 тыс. руб. за кв. м. Относительно предыдущего месяца увеличившись на 0,8% и на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом говорят данные ЦИАН. Эксперты заявили, что наблюдается замедление динамики.

По данным ЦИАН, самый выраженный рост цен на первичную недвижимость за минувший месяц был зарегистрирован в Перми и Волгограде — на 5%, до 86 тыс. руб. и 73,9 тыс. руб. за кв. м соответственно. Но в Краснодаре, где очень долго наблюдалось увеличение стоимости жилья, предложение подешевело на 3%, до 125,7 тыс. руб. за кв. м.

Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов указал, что сейчас на первичном рынке основную роль играет меняющаяся структура предложения. Эта динамика стала для рынка характерной после вымывания большого числа доступных лотов на фоне волны ажиотажного спроса. Ситуация стабилизируется, говорят эксперты.

Ранее сообщалось, что стоимость гаражей в Москве выросла на 22% за год.