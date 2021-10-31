РБК: пандемия коронавируса обвалила продажи шуб в России

На протяжении нескольких лет в России наблюдается падение спроса на меховые изделия, сообщает РБК .

По данным системы маркировки «Честный знак», в сентябре—октябре 2020 года, когда в мире свирепствовал коронавирус, в России было продано 128 тыс. шуб, а за аналогичный период 2021-го — почти на 10% меньше, а именно 116,4 тыс. В сравнении с высокими сезонами продаж до пандемии коронавируса — 2018 и 2019 годов — падение составило почти 85 и 94% соответственно.

За 2021 году уровень продажи меховых изделий был выше (401 тыс.) аналогичного периода прошлого года (398 тыс.), однако на 74% меньше, чем за те же месяцы допандемийного 2019-го (тогда было продано 699 тыс. шуб), говорится в отчете.

По мнению экспертов, падение спроса обоснован, в частности, изменившимся подходом в выборе одежды. Так, торговля шубами из пушнины уже запрещена в Бельгии, Германии, Ирландии, Норвегии, Словакии, Великобритании и Израиле, в 2025 году планируется ввести такие же ограничения в Нидерландах, Дании и Франции. Ряд модных домов отказались от производства одежды из натурального меха.

Отказ от натурального меха также связан с потеплением, отметили специалисты. Так, резкое падание продаж шуб в 2019 году они объяснили аномально теплыми осенью и зимой, в то же время холодный январь 2021-го спровоцировал всплеск продаж примерно на 20%. Эксперты заявили, что компании надеются на суровую зиму, которая поможет в первом квартале 2022 года отыграть позиции.

Кроме того, граждане отказываются от шуб в связи с ухудшением финансового положения и из-за удорожания пушнины.

Ранее эксперты спрогнозировали будущее меховой индустрии.