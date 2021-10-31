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В ПФР объяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россияне могут рассчитывать не только на пенсию по старости, но и на отчисления из накопительной пенсии, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

«Накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе, в случае если до конца 2015 года был сделан выбор в ее пользу», – объяснили в ПФР.

Уточняется, что те россияне, кто оплачивал пенсионные взносы в течение двух лет начиная с 2002 года, а также родившиеся в 1953–1966 годах (мужчины) и в 1957–1966 годах (женщины) тоже имеют право подать заявление на выплату накопительной пенсии.

Получить накопительную пенсию можно разными способами. Так, если ее размер составляет до 5 % по отношению к страховой пенсии по старости, то ее можно единоразово полностью получить обратно, отметили в ПФР.

Помимо этого, гражданин может оформить ежемесячные перечисления, а чтобы узнать размер выплаты, нужно разделить общую сумму пенсионных накоплений на 258 месяцев.

При выборе срочной выплаты пенсионных накоплений необходимо оформить пенсию сроком от десяти лет.

Если накопления, отчисляемые для пенсии, не успели выплатить в течение жизни человека, то за деньгами следует обратиться его наследникам в шестимесячный срок.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков порекомендовал россиянам откладывать средства к пенсионному возрасту как можно раньше.

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