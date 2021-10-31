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США и ЕС договорились о тарифах на алюминий и сталь

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились о тарифах на европейские алюминий и сталь, сообщается на сайте Белого Дома.

«Мы достигли соглашения с ЕС, которое <...> позволяет ограниченным объемам стали и алюминия из ЕС поступать в США беспошлинно», — заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По ее словам, соглашение предусматривает, что сталь, поставляемая из Европы, должна быть произведена только в Европе.

«Слишком долго Китай направлял свою дешевую сталь в США через Европу и другие рынки, что привело к снижению цен и сделало практически невозможной конкуренцию для американской сталелитейной и алюминиевой промышленности и, конечно, нанесло ущерб промышленности и нашим работникам», — заявила Раймондо.

В ответ на беспошлинные поставки алюминия и стали, согласно сделке, Евросоюз также снизит тарифы на американскую продукцию.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что тарифная политика Трампа не помогла промышленности США.

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