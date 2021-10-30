Путин заявил, что бюджет России в 2021 году будет профицитным

Президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу, 30 октября, на саммите Группы двадцати (G20) в режиме видеоконференции заявил, что бюджет России в 2021 году будет профицитным. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

«В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — подчеркнул российский лидер.

26 октября Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. В документе говорится, что доходы бюджета за минувший год составили 18 719 млрд рублей, что ниже ожидаемого результата на 1 874 млрд рублей (9,1%), из них доходы по нефти и газу — меньше на 2 288,5 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы за 2020 год достигли 5 235,2 млрд рублей или 28% от общего количества доходов федерального бюджета (в 2019 году — 39,3%), а нефтегазовые доходы — 13 483,8 млрд рублей или 72% (в 2019 году — 60,7%).