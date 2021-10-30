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Прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась утром в субботу, 30 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Уточняется, что прокачка газа резко снизилась с 09.00 до 10.00 мск, а в период с 10.00 до 11.00 и вовсе прекратилась.

Газопровод «Ямал-Европа» может прокачивать до 33 млрд куб. м. в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Польским участком длиной 683 км владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, которое управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

27 октября президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища.

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