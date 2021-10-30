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Патрушев отметил неспособность Европы быстро перейти на возобновляемые источники энергии

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность лишь за счет возобновляемых энергоресурсов, одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) недостаточно для обеспечения нормального функционирования экономики. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции», — сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, энергетический кризис, например, заставил Великобританию возобновить работу угольной теплоэлектростанции West Burton A, а после этого крупный оператор королевства группа Drax решила увеличить объемы энергогенерации за счет угля.

Патрушев отметил, что каждая страна должна самостоятельно разработать «формулу взаимозависимости экономики и экологии», соответствующую требованиям Парижского соглашения по климату, в которой использование ВИЭ не должно ставиться выше энергетической и экологической безопасности.

27 октября президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища. На фоне этих сообщений цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до 84,6 евро за МВт/ч, или $1015 за тысячу кубометров.

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