Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиянам рассказали, когда нужно начинать копить на пенсию 05:58
Панарин впервые в сезоне набрал больше одного очка в матче НХЛ 05:57
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона», установленный им самим 05:31
Врач Тяжельников предупредил об ослаблении иммунитета из-за «температурных горок» 05:29
Дзюба оценил крупные победы над «Спартаком» и «Динамо» 05:16
В Москве лжеэлектрик изнасиловал женщину и заснул у нее в квартире 05:06
На МКС прибыл корабль с продуктами для «новогоднего стола» 04:57
Овечкин до двух шайб сократил отставание от Халла в списке лучших снайперов НХЛ 04:57
Советник Путина заявил о неизбежности отказа от «нефтяной иглы» 04:50
Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону» 04:47

Чубайс: высокие цены на газ в Европе для России «ничего хорошего не означают»

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс поделился своим мнением о мировом энергетическом кризисе. Об этом Чубайс рассказал в выступлении, которое доступно на его странице в Facebook.

«Действительно, кризис имеет место быть. Действительно, в его причинах — ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море и недостатка в выработке электроэнергетики и все то, что нам по телевизору рассказывают», — заявил спецпредставитель президента.

Он отметил, что кризис затронул не только Европу, но и Китай, Индию, Бразилию, Ливан. В связи с этим кризис нельзя назвать только европейскими. По словам Чубайса, то, с чем столкнулись мир и мировая энергетика — одно из первых проявлений глобального энергоперехода.

Спецпредставитель президента заявил, что для России этот кризис «ничего хорошего не означает», так как Европа ускорит переход в связи с рекордными ценами на энергоресурсы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома». По словам российского лидера, если произойдет снижение потребления, то это отразится и на российских добывающих компаниях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть