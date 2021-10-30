Чубайс: высокие цены на газ в Европе для России «ничего хорошего не означают»

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс поделился своим мнением о мировом энергетическом кризисе. Об этом Чубайс рассказал в выступлении, которое доступно на его странице в Facebook.

«Действительно, кризис имеет место быть. Действительно, в его причинах — ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море и недостатка в выработке электроэнергетики и все то, что нам по телевизору рассказывают», — заявил спецпредставитель президента.

Он отметил, что кризис затронул не только Европу, но и Китай, Индию, Бразилию, Ливан. В связи с этим кризис нельзя назвать только европейскими. По словам Чубайса, то, с чем столкнулись мир и мировая энергетика — одно из первых проявлений глобального энергоперехода.

Спецпредставитель президента заявил, что для России этот кризис «ничего хорошего не означает», так как Европа ускорит переход в связи с рекордными ценами на энергоресурсы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома». По словам российского лидера, если произойдет снижение потребления, то это отразится и на российских добывающих компаниях.