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Реальные располагаемые доходы россиян продолжают ускорять рост

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Depositphotos

Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале текущего года выросли на 8,1% с 7,4% во втором. Такие данные опубликовал Росстат. .

Отмечается также, что реальные располагаемые доходы граждан превысили уровень до начала пандемии.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,1%, в январе- сентябре 2021 года по сравнению с в январем-сентябрем 2020 года — на 4,1%», — следует из опубликованного доклада.

При этом сбережения россиян с начала года выросли лишь на 1,5% по сравнению с динамикой 6,2% в прошлом году.

Ранее в Росстате заявили, что планируют изменить методику оценки финансового положения граждан России.

Ранее сообщалось, что безработица в России снизилась до исторического минимума.

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