Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России 20:39
В СК решат судьбу туши лося, когда закончат с оружием Рашкина 20:39
Минеев: Исмаилов должен заслужить третий бой со мной 20:31
В Севастополе не будут продлевать работу блокпостов после нерабочих дней 20:30
Анита Цой рассказала, как Катя Лель лечила ее с помощью инопланетной силы 20:29
В РАН объяснили, как магнитные бури могут повлиять на жизнь россиян 20:29
Украинский футболист раскритиковал австралийца за каминг-аут 20:21
Байден более чем на час опоздал на встречу с Макроном 20:18
В США прекращено уголовное преследование бизнесмена Тинькова 20:16
Арестович назвал условие столкновения Киева и Москвы 20:06

Fitch ожидает снижения долговой нагрузки «Башнефти» более чем в 4 раза

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Рейтингового агентства Fitch ожидает, что долговая нагрузка «Башнефти» снизится более чем в 4 раза к концу 2022 г. в сравнении с показателем декабря 2020 г. Об этом говорится в отчете агентства.

Из прогноза аналитиков агентства следует, что отношение чистого долга к средствам от операционной деятельности по итогам 2022 г. будет на уровне 1 против 4,7 в конце 2020 г.

В связи с ослаблениями ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и роста цен на нефть в рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют, что «Башнефть» извлечет из этого существенную выгоду. Кроме того, аналитики Fitch рассчитали показатель EBITDA нефтяной компании. Он вырастет примерно в 4 раза в 2021 г. до 109,3 млрд руб., а в 2024 г. — до 122 млрд руб.

Текущий кредитный рейтинг «Башнефти» (BBB со стабильным прогнозом) учитывает взаимосвязи компании с контролирующим акционером — «Роснефтью», говорится в обзоре Fitch . При этом уровень кредитного рейтинга BBB на одну ступень выше рейтингов «Роснефти» от S&P Global и Moody's (BBB- и Baa3 соответственно). Специалисты Fitch ожидают уменьшения долговой нагрузки «Роснефти» более чем в два раза, а также снижения отношения чистого долга к средствам от операционной деятельности менее чем до 2,5.

Ранее аналитики Moody's дали прогноз по снижению показателя долговой нагрузки «Роснефти» (отношение скорректированного долга к EBITDA) почти на 37% в 2022 г. По итогам июня 2021 г. долговая нагрузка «Роснефти» по мультипликатору «остаточный денежный поток/чистый долг» была ниже, чем у ExxonMobil, — 17,3% и 10,8%, следует из материалов рейтингового агентства. В Moody's отметили, что имеющихся средств на счетах кредитных линий и ожидаемого операционного денежного потока до конца 2022 г. в размере более 2,7 трлн руб. достаточно для покрытия предстоящих погашений долга, капитальных вложений и дивидендных выплат.

В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам России, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody's (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через ПАО АНК «Башнефть»).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть