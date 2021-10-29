Fitch ожидает снижения долговой нагрузки «Башнефти» более чем в 4 раза

Рейтингового агентства Fitch ожидает, что долговая нагрузка «Башнефти» снизится более чем в 4 раза к концу 2022 г. в сравнении с показателем декабря 2020 г. Об этом говорится в отчете агентства.

Из прогноза аналитиков агентства следует, что отношение чистого долга к средствам от операционной деятельности по итогам 2022 г. будет на уровне 1 против 4,7 в конце 2020 г.

В связи с ослаблениями ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и роста цен на нефть в рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют, что «Башнефть» извлечет из этого существенную выгоду. Кроме того, аналитики Fitch рассчитали показатель EBITDA нефтяной компании. Он вырастет примерно в 4 раза в 2021 г. до 109,3 млрд руб., а в 2024 г. — до 122 млрд руб.

Текущий кредитный рейтинг «Башнефти» (BBB со стабильным прогнозом) учитывает взаимосвязи компании с контролирующим акционером — «Роснефтью», говорится в обзоре Fitch . При этом уровень кредитного рейтинга BBB на одну ступень выше рейтингов «Роснефти» от S&P Global и Moody's (BBB- и Baa3 соответственно). Специалисты Fitch ожидают уменьшения долговой нагрузки «Роснефти» более чем в два раза, а также снижения отношения чистого долга к средствам от операционной деятельности менее чем до 2,5.

Ранее аналитики Moody's дали прогноз по снижению показателя долговой нагрузки «Роснефти» (отношение скорректированного долга к EBITDA) почти на 37% в 2022 г. По итогам июня 2021 г. долговая нагрузка «Роснефти» по мультипликатору «остаточный денежный поток/чистый долг» была ниже, чем у ExxonMobil, — 17,3% и 10,8%, следует из материалов рейтингового агентства. В Moody's отметили, что имеющихся средств на счетах кредитных линий и ожидаемого операционного денежного потока до конца 2022 г. в размере более 2,7 трлн руб. достаточно для покрытия предстоящих погашений долга, капитальных вложений и дивидендных выплат.

В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам России, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody's (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через ПАО АНК «Башнефть»).