Монета с ошибкой в чеканке продается в 156 раз дороже номинала

Редкая монета с ошибкой номиналом в один фунт стерлингов продалась на eBay за £156. Об этом сообщает издание The Sun.

Редкая монета была продана 21 октября после 20 ставок. А все из-за того, что у нее отсутствует серебро. Вместо биметаллического состава она полностью золотая.

Такая ошибка могла произойти в процессе чеканки монеты. Из-за этого она стала похоже на фунтовые монеты старого образца, которые перестали использоваться в обороте еще в 2018 году.

Именно этот уникальный недостаток только усилил желание участников торгов приобрести монету. Однако стартовая цена бракованного фунта на аукционе была ниже ее номинала, и владелец никак не ожидал, что она вызовет такой ажиотаж.

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