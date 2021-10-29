Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кортеж Байдена попал в аварию в Риме 19:10
В WWF назвали главную ошибку задержанного с мертвым лосем Рашкина 19:08
Минэкономразвития РФ объяснило прекращение поставок угля на Украину 18:56
Путин отправил главу Минздрава в регионы с критической заболеваемостью COVID 19 18:50
Конституционная комиссия Швеции раскритиковала политику властей во время пандемии COVID-19 18:49
Тренер по фигурному катанию: Валиевой нужно сделать свой тройной аксель с руками... 18:49
Женщина думала, что беременна одним ребенком, но родила пятерых 18:41
Орейро получит российский паспорт в Аргентине 18:38
Названа соцсеть, которая повышает риск нервных тиков у подростков 18:35
Названа самая популярная книга у россиян за последнее время 18:33

Монета с ошибкой в чеканке продается в 156 раз дороже номинала

close
100%
Ebay

Редкая монета с ошибкой номиналом в один фунт стерлингов продалась на eBay за £156. Об этом сообщает издание The Sun.

Редкая монета была продана 21 октября после 20 ставок. А все из-за того, что у нее отсутствует серебро. Вместо биметаллического состава она полностью золотая.

Такая ошибка могла произойти в процессе чеканки монеты. Из-за этого она стала похоже на фунтовые монеты старого образца, которые перестали использоваться в обороте еще в 2018 году.

Именно этот уникальный недостаток только усилил желание участников торгов приобрести монету. Однако стартовая цена бракованного фунта на аукционе была ниже ее номинала, и владелец никак не ожидал, что она вызовет такой ажиотаж.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Китая оказался не в состоянии выплатить зарплату четверым сотрудникам, которых он нанял на работу. Обманутые сотрудники обратились в суд. После чего приставы из Китая забрали у мужчины копилку с деньгами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть