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Сбер представил продукт для исследований покупателей аптек

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

СберАналитика, входящая в экосистему Сбера, представила «Фарм Монитор», продукт на основе больших данных для исследований покупателей лекарственных средств, БАД и прочего аптечного ассортимента. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Фарм Монитор» позволяет составить портрет покупателя препарата и его аналогов, посмотреть направления притока и оттока аудитории между препаратами и узнать топ совместных покупок с исследуемым брендом или товарной позиции (SKU). Параметры сегментации могут быть как традиционными (пол, возраст, уровень доходов или расходов), так и сформированы конкретно под рынок. В возможности продукта также входит аналитика по числу уникальных покупателей, частоте покупок и среднему чеку.

Так, благодаря «Фарм Монитору» СберАналитика по итогам первого полугодия выявила тренды на аптечном рынке.

«Мы считаем важным предлагать нашим клиентам самые актуальные сервисы, которые помогут им развивать свой бизнес с максимальной экономией времени и средств. Исследования фармацевтического рынка от СберАналитики помогут компаниям, работающим в этом сегменте, лучше понять потребности аудитории и современные тренды и, в зависимости от них, корректировать свои сегодняшние действия и планы на будущее, выстраивая наиболее оптимальную модель развития», — рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Станислав Карташов.

Отмечается, что объемы продаж аптечного ассортимента практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: 629 млрд рублей за январь-июнь 2021 года против 631 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Таким образом аптечному рынку удалось закрепить результаты первого полугодия 2020 года, когда спрос был сильным на фоне первой волны COVID.

Локомотив роста продаж аптек — старшее поколение 65+. Покупки в аптеках этой возрастной группы увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросли траты младшей аудитории (до 25 лет) — на 6%, однако их вклад в рост рынка незначителен ввиду небольшой доли этой возрастной группы в общем объеме потребления аптечного ассортимента. Лидером среди возрастных групп, которые, напротив, существенно сократила покупки, — покупатели 25‒34 лет. Они сократили покупки на 6% относительно своего потребления за первое полугодие 2020 года. Остальные сегменты демонстрируют умеренные темпы падения.

Подробный перечень исследуемых параметров можно увидеть в демоотчете на странице продукта на платформе СберАналитика. Аналитика строится за счет анализа большого массива обезличенных данных на основе фактического финансового поведения покупателей лекарственных средств.

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