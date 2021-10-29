Стало известно, когда вторая нитка «Северного потока — 2» заполнится газом

Вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» заполнится газом до конца года. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам третьего квартала, сообщил глава OMV Альфред Штерн.

«Первая нитка уже заполнена газом. Проектная компания Nord Stream 2 AG также сообщает, что до конца года вторая линия будет заполнена газом», — ответил глава компании на вопрос о статусе российского трубопровода.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток трубопровода была завершена, по первой из них 18 октября был пущен технический газ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» должна быть вовлечена Европейская комиссия. Он подчеркнул, что конечная цель — это применение Третьего энергетического пакета к функционированию российского трубопровода.