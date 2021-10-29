В Госдуме поддержали идею освобождения пенсионеров от транспортного налога

Депутаты Госдумы Светлана Бессараб и Ярослав Нилов поддержали предложение освободить от транспортного налога автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., принадлежащие пенсионерам, сообщает RT.

Таким образом они прокомментировали предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о принятии соответствующего закона.

«Пенсионеры имеют право на получение дополнительных преференций, социальных гарантий и льгот. Многие наши ветераны труда, ветераны боевых действий и участники войны уже освобождены от взносов на капитальный ремонт», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что пенсионеры, которые пользуются общественным транспортом, получают для проезда льготные транспортные карты, поэтому будет справедливо установить льготы и для владельцев собственного автомобиля.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, предложил отменить транспортный налог.

«Автомобилисты жалуются, потому что неоднократно поднимали акцизы, но при этом оставляли налог. Если автомобиль стоит, не значит, что за него нужно платить», — пояснил он.

Ранее юрист Иван Соловьев напомнил, что до 1 декабря автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2020 год.