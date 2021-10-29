Молдавия не может найти «точку соприкосновения» с «Газпромом»

Молдавия и Россия уже третий день подряд пытаются договориться с «Газпромом» по ценам на газ. Однако «точку соприкосновения» интересов стороны пока не нашли. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер республики Андрей Спыну.

«Переговоры с «Газпромом» о поставках газа в Молдавию продолжаются третий день. Дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы обе стороны смогли договориться», — отметил политик.

По его словам, компания «Газпром» уже знакома с позицией Кишинева. Она заключается в том, что молдавская сторона хочет подписать контракт, который будет похож на тот, который использовался в последние несколько лет.

Кроме того, начать обсуждения выплаты исторического долга можно будет лишь после проведения его аудита, заключил Спыну.

Ранее премьер-министр республики Молдавия Наталья Гаврилица сообщила, что страна рассчитывает на то, что Европейский союз предоставит помощь, если не удастся договориться с российской компанией «Газпром» по цене на газ.