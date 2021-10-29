Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Reuters: Госдепартамент договорился с Россией об увеличении числа полетов из США 11:27
Электронные копии военного билета и других документов появятся в России... 11:26
Российский борец Власов рассказал о своем отношении к украинскому боксеру Усику 11:22
Худрук Театра Моссовета высказался о внезапном уходе Виктора Сухорукова 11:21
ГИБДД призвала байкеров уйти с дорог 11:11
Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем в Саратовской области 11:11
На Тайване сняли порноверсию «Игры в кальмара» 11:10
Власти Петербурга обратятся в полицию из-за фейка об удорожании проезда 11:06
В Минздраве рассказали, сколько беременных в России привились от коронавируса 11:02
Гимнастка Мельникова рассказала, как судьи лишили ее золота на чемпионате мира 10:59

Молдавия не может найти «точку соприкосновения» с «Газпромом»

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

Молдавия и Россия уже третий день подряд пытаются договориться с «Газпромом» по ценам на газ. Однако «точку соприкосновения» интересов стороны пока не нашли. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер республики Андрей Спыну.

«Переговоры с «Газпромом» о поставках газа в Молдавию продолжаются третий день. Дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы обе стороны смогли договориться», — отметил политик.

По его словам, компания «Газпром» уже знакома с позицией Кишинева. Она заключается в том, что молдавская сторона хочет подписать контракт, который будет похож на тот, который использовался в последние несколько лет.

Кроме того, начать обсуждения выплаты исторического долга можно будет лишь после проведения его аудита, заключил Спыну.

Ранее премьер-министр республики Молдавия Наталья Гаврилица сообщила, что страна рассчитывает на то, что Европейский союз предоставит помощь, если не удастся договориться с российской компанией «Газпром» по цене на газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть