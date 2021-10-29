Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве откроют сразу десять станций впервые в истории метро 05:17
Специалисты заявили, что детей от Covid-19 спасет только вакцинация взрослых 05:13
Россияне стали чаще покупать билеты в день отъезда 05:10
В Оклахоме впервые с 1998 года провели казнь преступника 05:09
Гол Свечникова помог «Каролине» продлить победную серию на старте сезона... 04:56
Врач Чурадзе рассказал об опасности незавершенного цикла вакцинации 04:51
Бородина ответила на вопрос о том, почему ей не нравится Загитова 04:48
Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Facebook 04:40
В Гидрометцентре сообщили об аномально теплой погоде в Центральной России 04:21
Главная судья Вашингтона назвала «шизофренией» работу Минюста по делу... 04:19

Самый дорогой дом в США снят с продажи из-за скандала

close
100%
Google Earth

Самый дорогой дом в США, чья стоимость опустилась с $500 млн до $165 млн, снят с продажи из-за скандала, сообщает Bloomberg.

Особняк под названием The One был снят с продажи из-за конфликта между застройщиком и кредитором. Девелопер Нил Ниами, подал иск о банкротстве своей компании, чтобы остановить продажу дома на аукционе Верховного суда Лос-Анджелеса.

При этом кредитор, миллиардер из Лос-Анджелеса Дон Хэнки, ссудил 115 миллионов долларов Ниами, однако он не сумел достроить The One для продажи по высокой цене и вручил Хэнки уведомление о банкротстве.

Ранее самый дорогой дом в Америке выставлен на продажу после объявления дефолта.

Особняк под названием The One общей площадью 9755 кв. м находится в Лос-Анджелесе, в западном районе Бель Эйр, и его первоначальная цена составляла около $500 млн. В особняке есть девять спален, несколько кухонь, собственный ночной клуб, боулинг-клуб, салон красоты, тренажерный зал, а также театр на 50 мест и огромная парковка на 50 автомобилей с двумя подъемными механизмами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть