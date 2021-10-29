Самый дорогой дом в США снят с продажи из-за скандала

Самый дорогой дом в США, чья стоимость опустилась с $500 млн до $165 млн, снят с продажи из-за скандала, сообщает Bloomberg.

Особняк под названием The One был снят с продажи из-за конфликта между застройщиком и кредитором. Девелопер Нил Ниами, подал иск о банкротстве своей компании, чтобы остановить продажу дома на аукционе Верховного суда Лос-Анджелеса.

При этом кредитор, миллиардер из Лос-Анджелеса Дон Хэнки, ссудил 115 миллионов долларов Ниами, однако он не сумел достроить The One для продажи по высокой цене и вручил Хэнки уведомление о банкротстве.

Ранее самый дорогой дом в Америке выставлен на продажу после объявления дефолта.

Особняк под названием The One общей площадью 9755 кв. м находится в Лос-Анджелесе, в западном районе Бель Эйр, и его первоначальная цена составляла около $500 млн. В особняке есть девять спален, несколько кухонь, собственный ночной клуб, боулинг-клуб, салон красоты, тренажерный зал, а также театр на 50 мест и огромная парковка на 50 автомобилей с двумя подъемными механизмами.