В Белоруссии планируют запретить вывозить кислород

Белорусское правительство планирует запретить вывоз из страны медицинского и технического кислорода сроком на шесть месяцев, сообщается на сайте Совета министров Белоруссии.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения, за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — указано в постановлении Совмина Белоруссии.

Уточняется, что в перечне товаров указаны медицинский и технические виды кислорода как в газообразном, так и в жидком виде.

Ранее Украина начала закупать в Польше кислород для пациентов после остановки своего производства.