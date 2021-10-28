Natura Siberica заявила о возвращении контроля над своими товарными знаками

Российский производитель косметики Natura Siberica заявил, что вернул права на использование в России своих товарных знаков и возобновил поставки продукции после того, как совладелица компании Ирина Трубникова расторгла договор с юрлицом компании на их использование. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Мы начали поставки продукции под марками Natura Siberica и другими нашими марками нашим дистрибуторам и другим заказчикам и партнерам. Это стало возможным благодаря тому, что в эстонской компании OU Good Design появился новый доверительный управляющий — Маарио Лаас», — сообщил производитель.

В компании пояснили, что он стал членом правления компании, и теперь ни одно решение в эстонской компании не может быть принято единолично — для этого понадобятся подписи двух участников правления компании.

«Мы имеем полное право на использование всех своих товарных знаков в России», — подчеркивает компания.

При этом Ирина Трубникова, позиция которой приведена в Instagram компании, назвала произошедшее «грубым нарушением патентного права».

«Масштаб нарушения позволяет правоохранителям возбудить несколько уголовных дел – от злоупотребления полномочиями до выпуска контрафактной продукции <...> По закону, любая продукция, сошедшая с конвейера под этими брендами, автоматически становится контрафактом», — говорится в сообщении.

В компании Natura Siberica в августе разгорелся корпоративный конфликт из-за смены руководства, которое произошло после смерти основателя компании — Андрея Трубникова. Сотрудники отказались работать под началом нового президента Сергея Буйлова. Они заявили, что не согласны с его методами управления. Кроме того, им не показали документы о его назначении. При этом 13 августа, по рассказам сотрудников, первой жене предпринимателя Ирине Трубниковой и ее сыну Дмитрию, а также ведущим сотрудникам заблокировали пропуска, в здании находились посторонние люди. Работники сравнили происходящее с «рейдерским захватом» и вышли на стихийный митинг. Сергей Буйлов позднее заявил, что новое руководство ограничило доступ в ночное время ряду топ-менеджеров, которые якобы препятствовали законной деятельности в интересах компании и ее наследников.

Позднее Natura Siberica приостановила производство и работу торговых точек. Временно были закрыты десятки магазинов бренда и прекращен выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании. Об этом говорил президент компании Сергей Буйлов.