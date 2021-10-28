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Тольяттиазот выплатил более 10 млрд рублей налогов за 9 месяцев 2021 года

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Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»), являющееся одним из ведущих производителей аммиака и карбамида в России, опубликовало бухгалтерскую отчетность за девять месяцев 2021 года.

Отчет показал, что выручка ПАО «ТОАЗ» составила 76, 59 млрд рублей, что в два раза выше, чем за аналогичный период в 2020 году (37,75 млрд рублей).

По данным отчета, чистая прибыль ПАО «ТОАЗ» за девять месяцев 2021 года составила 28,7 млрд рублей. Таким образов Тольяттиазот показал рекордные финансовые показатели за всю историю предприятия.

За девять месяцев 2021 года сумма налогов и отчислений в обязательные фонды, выплаченная ПАО «ТОАЗ», составила более 10,4 млрд руб. Стоит отметить, что 75% из этих средств были направлены в бюджет Самарской области.

«В этом году рыночная конъюнктура благоволит ТОАЗу и мы надеемся, что такая ситуация будет сохраняться. Но важно отметить, что достижению выдающихся результатов способствуют многолетняя кропотливая работа, которую ведет коллектив предприятия по повышению эффективности и производительности труда, модернизация производства, которое оказалось полностью готово к повышенному спросу в текущем году, и развитие сбытовой политики. Уверен, что завершающий квартал года Тольяттиазот также пройдет успешно», — заявил временно исполняющий обязанности генерального директора АО Корпорация «Тольяттиазот» Сергей Шишов.

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