Глава «Роснефти» назвал условия для энергоперехода

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на специальной сессии «Надежная энергия и глобальный энергетический переход» в рамках Евразийского экономического форума в Вероне отметил, что энергетический переход возможен только при сохранении стабильности поставок энергоресурсов и развитии новых материалов и технологий.

Он напомнил, что вера климатических активистов в безграничные возможности возобновляемой энергетики пока не подкреплена надежными технологиями.

«Требуются исследования и поиск новых, менее энергоемких и токсичных материалов, которые смогут использоваться для производства и хранения энергии и придут на смену сегодняшним», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что принуждение компаний к выходу из нефтегазовых проектов не решает проблему сокращения выбросов.

«Достижение целей по углеродной нейтральности не требует полного отказа не только от нефти и газа, но и от угля», — считает он.

По его словам, развитие новых материалов — это уже не вопрос энергетики, а гораздо более серьезный вопрос изменения структуры экономики.

«Фактически, несмотря на разнообразие планов по достижению углеродной нейтральности, без серьезного развития новых технологий и материалов энергетический переход так и останется несбыточной мечтой», — сказал глава «Роснефти».

Также в ходе своего выступления Сечин напомнил, что Международное энергетическое агентство опубликовало вызвавший большой резонанс низкоуглеродный прогноз, предусматривающий достижение углеродной нейтральности к 2050 году и прекращение инвестиций в новые проекты в нефтегазовой отрасли уже сейчас. Он отметил, что даже в этом прогнозе традиционные энергоресурсы в 2050 году суммарно будут обеспечивать 39% мирового спроса.

Еще одним существенным фактором сокращения углеродных выбросов, по мнению главы «Роснефти», могут стать изменения поведенческих предпочтений потребителей. По оценке МЭА, это позволит уже к 2030 году снизить углеродные выбросы на 2 млрд т. В частности, такой результат может быть достигнут за счет замены авиаперелетов продолжительностью менее часа другими видами транспорта, снижения скорости движения автомобилей на 7 км/ч, удаленной работы из дома и других подобных мер.

«Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, обеспечивать доход на инвестиции и долгосрочный рост стоимости при одновременном удовлетворении спроса на энергоресурсы и сокращении выбросов», — заключил Игорь Сечин.